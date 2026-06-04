Torneo Città della Speranza a Tribano | sport e solidarietà per sostenere la ricerca
Il Torneo Città della Speranza, alla sua sesta edizione, si terrà domenica 7 giugno a Tribano a partire dalle ore 9. L’evento coinvolge squadre di calcio e ha come obiettivo la raccolta fondi per la ricerca medica. La manifestazione include partite tra diverse squadre e si svolge in un’atmosfera di sport e solidarietà. La partecipazione è aperta a pubblico e volontari.
Il Torneo Città Della Speranza giunto alla sua 6^ edizione, che si svolgerà domenica 7 giugno - dalle ore 9.30 alle 21.00 circa - presso gli impianti sportivi Tribano (di Via G. Deledda). Già gli anni scorsi ha destato molto interesse coinvolgendo una ventina di squadre tra il torneo di Calcio a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Torna un appuntamento speciale! data da non perdere domenica 7 giugno a Tribano con @torneocittadellasperanza Torneo Città della Speranza per vivere una giornata di festa, sport, solidarietà e DONO! Possibilità di tipizzarsi, cioè iscriversi al Registr facebook
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