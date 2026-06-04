Torneo Città della Speranza a Tribano | sport e solidarietà per sostenere la ricerca

Notizia in breve

Il Torneo Città della Speranza, alla sua sesta edizione, si terrà domenica 7 giugno a Tribano a partire dalle ore 9. L’evento coinvolge squadre di calcio e ha come obiettivo la raccolta fondi per la ricerca medica. La manifestazione include partite tra diverse squadre e si svolge in un’atmosfera di sport e solidarietà. La partecipazione è aperta a pubblico e volontari.