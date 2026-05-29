Il torneo ’Città di Monza’ tra sport e tanta solidarietà
Al torneo ’Città di Monza’ si sono ritrovati alcuni ex partecipanti degli anni Ottanta e Novanta, per rivivere l’atmosfera del passato. L’evento ha visto squadre e atleti di diverse generazioni sfidarsi sul campo, con un focus sulla solidarietà. Durante la manifestazione sono stati raccolti fondi e beni destinati a iniziative benefiche. La giornata ha confermato il ruolo del torneo come momento di sport e impegno sociale.
A volte ritornano. Anche per far rivivere la coinvolgente atmosfera che, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, vissero i partecipanti al torneo Città di Monza. Questa manifestazione calcistica è appunto tornata e ha archiviato la seconda edizione. Il “primo” Città di Monza veniva allestito da Luigi “Gino” Rapicavoli, poliziotto del Commissariato di Monza. Rapicavoli, nel 1995 fondatore della formazione Arcobaleno Calcio per persone diversamente abili, morto nel 2004 a 54 anni, era un formidabile organizzatore. A far rivivere quegli anni ci ha pensato Massimiliano D’Alberto, 54enne sovrintendente della polizia penitenziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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