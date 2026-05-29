Il torneo ’Città di Monza’ tra sport e tanta solidarietà

Notizia in breve

Al torneo ’Città di Monza’ si sono ritrovati alcuni ex partecipanti degli anni Ottanta e Novanta, per rivivere l’atmosfera del passato. L’evento ha visto squadre e atleti di diverse generazioni sfidarsi sul campo, con un focus sulla solidarietà. Durante la manifestazione sono stati raccolti fondi e beni destinati a iniziative benefiche. La giornata ha confermato il ruolo del torneo come momento di sport e impegno sociale.