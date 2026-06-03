Tromba d' aria a Roma tetti scoperchiati e 60 alberi crollati Gualtieri | Raffiche oltre i 100 chilometri evento estremo

Una tromba d'aria si è abbattuta su Roma, causando la perdita di diversi tetti e il crollo di circa 60 alberi. Le raffiche di vento hanno raggiunto circa 90 chilometri orari, con punte superiori a 100 chilometri orari nelle zone più colpite. Il sindaco ha definito l’evento come un episodio estremo. Le autorità stanno verificando i danni e le conseguenze sulla viabilità e sulle strutture pubbliche.

Raffiche di vento che hanno raggiunto “i 90 chilometri orari” e con punte probabilmente sopra i 100 chilometri nelle aree più colpite. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha fatto il punto della situazione dopo la tromba d'aria che si è abbattuta nelle zone di Prati Fiscali, Conca d'Oro e Tufello. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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