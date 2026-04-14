Puglia sotto il vento | due morti per le raffiche da 100 km h

Due persone sono decedute in Puglia a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando la regione. Le raffiche, con velocità tra gli 80 e i 100 kmh, hanno provocato danni e incidenti sul territorio. La regione si trova sotto il vento, con condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato diverse zone. La situazione resta monitorata dalle autorità locali.

Le raffiche di vento che stanno colpendo la Puglia con velocità comprese tra gli 80 e i 100 kmh hanno già causato il decesso di due persone sul territorio regionale. Il fenomeno, alimentato da correnti sciroccali che richiamano masse d’aria provenienti dall’Africa a causa di una perturbazione concentrata sul Centro-Nord Italia, non rappresenta un evento isolato ma una ricorrenza periodica della nostra geografia climatica. L’intensità delle correnti attuali sta mettendo alla prova la resilienza del territorio, in un momento in cui le autorità della Protezione Civile sollecitano massima attenzione verso ogni livello di allerta, partendo dai segnali gialli fino ai più gravi arancioni e rossi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia sotto il vento: due morti per le raffiche da 100 km/h Leggi anche: Pasqua e Pasquetta con il sole in Bergamasca. Sulle Orobie raffiche di vento fino a 100 km/h Arriva una giornata di forte vento: raffiche fino a 80-100 km/h a Torino e in PiemonteMentre un fronte freddo di origine artica ha già raggiunto l’Europa centrale e si sta velocemente avvicinando al Piemonte, sarà il forte vento il... Oggi abbiamo svelato i primi dettagli di Vieni a Ballare in Puglia, l’evento internazionale dedicato alla danza che, dall’1 al 6 luglio, porterà a Bisceglie talenti, coreografi e professionisti da tutto il mondo, sotto la direzione artistica di Luana Manni. Sarà una setti - facebook.com facebook Esecutivo @filcacislpuglia, @CastellucciAnto:Crisi globali,costi energia #inflazione mettono produzione in #Puglia sotto pressione.Vertenza #Natuzzi segnale di difficoltà più ampia del manifatturiero.Senza una strategia industriale regionale rischiamo di perd x.com