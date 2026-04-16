All’Orto Botanico di Napoli torna la mostra-mercato Planta il giardino e non solo

Da napolitoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’Orto Botanico di Napoli si tiene la dodicesima edizione di “Planta, il giardino e non solo”, una mostra-mercato dedicata al mondo delle piante, del verde e della biodiversità. La manifestazione si svolge dal primo al tre maggio 2026 nei locali dell’Orto, gestito dall’Università degli Studi di Napoli Federico II. La rassegna propone esposizioni, vendita di piante e approfondimenti sulla cultura botanica.

L’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II presenta la XII edizione di “Planta, il giardino e non solo”, la storica mostra-mercato dedicata al verde, alla biodiversità e alla cultura botanica, in programma da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2026 negli spazi dell’Orto Botanico.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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