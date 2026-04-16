All’Orto Botanico di Napoli torna la mostra-mercato Planta il giardino e non solo

All’Orto Botanico di Napoli si tiene la dodicesima edizione di “Planta, il giardino e non solo”, una mostra-mercato dedicata al mondo delle piante, del verde e della biodiversità. La manifestazione si svolge dal primo al tre maggio 2026 nei locali dell’Orto, gestito dall’Università degli Studi di Napoli Federico II. La rassegna propone esposizioni, vendita di piante e approfondimenti sulla cultura botanica.

L’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II presenta la XII edizione di “Planta, il giardino e non solo”, la storica mostra-mercato dedicata al verde, alla biodiversità e alla cultura botanica, in programma da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2026 negli spazi dell’Orto Botanico.🔗 Leggi su Napolitoday.it Il Real Orto Botanico di Napoli un punto verso nel cuore della città #napoli #ortobotanico Notizie correlate Leggi anche: Visita all'Orto botanico e giardino delle biodiversità Leggi anche: Visita guidata all’Orto botanico e al Museo botanico di Padova Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Visite guidate all'Orto botanico di Padova l'11 aprile 2026; Progetti Speciali. Sulle orme della natura all’Orto Botanico di Padova 3 maggio 2026; All’orto botanico UniTo la mostra Aldo Salucci. Riflessi d’acqua tra arte e natura; Teatro e natura, all'Orto Botanico di Napoli sono tornate le 'Fiabe di Primavera'. All'orto botanico di Torino la distopia utopica di Aldo SalucciLa Mole Antonelliana, il Duomo di Firenze e piazza del Campidoglio sott'acqua, una villa siciliana invasa da dune di sabbia, le carpe Koi simbolo di forza e rinascita, il tutto immerso e avvolto da al ... ansa.it Mostra Aldo Salucci all’Orto Botanico UniTO: arte e naturaMostra di Aldo Salucci all'Orto Botanico di Torino, un dialogo tra arte e natura attraverso fotografie evocative. controcampus.it Era di Maggio all'Orto Botanico ift.tt/VQbN6Hk x.com “”: All’Orto Botanico di Lucca è stata presentata “Libellula”, la nuova app pensata per rendere i percorsi museali più inclusivi, con u facebook