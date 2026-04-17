Napoli torna Planta | scienza musica e natura all’Orto Botanico

Da ameve.eu 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1 al 3 maggio 2026 si terrà la dodicesima edizione di Planta, un evento organizzato dall’Orto Botanico dell’Università di Napoli Federico II. La manifestazione combina scienza, musica e natura, trasformando l’area in uno spazio dedicato alla biodiversità e alla cultura del verde. L’iniziativa si svolge nel contesto di un giardino che si apre al pubblico, offrendo esperienze legate alla ricerca e alla scoperta del mondo botanico.

L’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II organizza, dal 1 al 3 maggio 2026, la dodicesima edizione di Planta, il giardino e non solo, un evento che trasforma la ricerca scientifica in un mercato esperienziale dedicato alla biodiversità e alla cultura del verde. La manifestazione si svolgerà negli spazi storici dell’Orto Botanico, offrendo un programma che intreccia l’approfondimento botanico con attività didattiche, musicali e sociali, con l’obiettivo di promuovere una gestione del paesaggio urbano sempre più sostenibile. Un programma che unisce scienza, educazione e territorio. La giornata di apertura, fissata per venerdì 1 maggio alle ore 11:00, vedrà la partecipazione delle autorità locali per l’inaugurazione ufficiale della mostra-mercato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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