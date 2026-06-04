Torna La solidarietà va al mercato | 10mila euro di buoni per le famiglie in difficoltà
A Trento riprende l’iniziativa “La solidarietà va al mercato”, che prevede la distribuzione di buoni del valore di 10mila euro alle famiglie in difficoltà. I voucher di 5 euro ciascuno permettono di acquistare cibo fresco nei mercati a filiera corta. L’obiettivo è migliorare l’offerta di pacchi alimentari e sostenere le famiglie vulnerabili. L’iniziativa, avviata nel 2022, si rivolge a nuclei familiari che incontrano difficoltà nell’acquisto di generi alimentari.
Torna a Trento l’iniziativa “La solidarietà va al mercato”, progetto che dal 2022 cerca di migliorare l’offerta dei pacchi alimentari distribuiti alle famiglie in difficoltà, sostenendo l’acquisto di cibo fresco nei mercati a filiera corta tramite un voucher del valore di 5 euro spendibile nei. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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