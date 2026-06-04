Il teatro Testori ha raccolto 93 biglietti sospesi destinati a famiglie con difficoltà economiche. L’iniziativa del Biglietto Sospeso permette a chi può pagare di acquistare un biglietto che verrà donato a chi non può permetterselo. L’obiettivo è favorire un accesso più ampio e inclusivo alla cultura teatrale, mantenendo attivo il sostegno alle persone in condizioni di disagio.

Il teatro Testori riafferma il proprio impegno nel promuovere un accesso sempre piùampio e inclusivo alla cultura attraverso l’iniziativa del Biglietto Sospeso. Ispiratoalla tradizione del caffè sospeso napoletano, il progetto si basa sulla solidarietà esulla partecipazione attiva del pubblico, e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Aperitivo solidale per i centri estivi: raccolti 590 euro per le famiglie lecchesi in difficoltàNell’ambito di un evento dedicato alla solidarietà, è stato raccolto un totale di 590 euro destinati alle famiglie lecchesi in difficoltà.

Leggi anche: Solidarietà in piazza, raccolta alimentare nel cuore della città per le famiglie in difficoltà

Temi più discussi: Solidarietà a teatro, raccolti 93 biglietti sospesi per le famiglie in difficoltà economici; Teatro e solidarietà: al San Demetrio di Salerno va in scena Ago, Cuttone e Cunfietti; Gaza, una serata tra testimonianze, cinema e solidarietà al Cinema Teatro Duomo; Dal ricordo di Sara Turzo alla solidarietà: raccolti mille euro per il Congo.

MONIGA DEL GARDA - Sabato 23 maggio il sipario si alza sulla solidarietà e sul teatro dialettale con un'iniziativa culturale finalizzata a sostenere Borgo Raccolto. L'evento intreccia la valorizzazione delle tradizioni linguistiche locali con l'impegno delle associ x.com

Volley della Befana, sport e solidarietà a Fano: raccolti 2500 euro per il Filo d'OroIeri sera il Palas Allende ha ospitato la tredicesima edizione del Volley della Befana: quattro squadre in campo, musica, pubblico e un forte messaggio di solidarietà. La serata si è chiusa con la ... ilrestodelcarlino.it

Asta del tartufo lucano per solidarietà, raccolti 22mila euroOltre 22mila euro da devolvere in solidarietà per iniziative benefiche sono stati raccolti all'asta mondiale del tartufo bianco pregiato della Basilicata che si è svolta questa mattina a Matera, nella ... ansa.it