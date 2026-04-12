Uno studio recente suggerisce che l'orario in cui ci si allena potrebbe influenzare la salute del cuore e la prevenzione di alcune malattie. Secondo i ricercatori, allenarsi in determinati momenti della giornata potrebbe contribuire a ridurre i rischi di malattie coronariche e diabete. La ricerca si basa su dati raccolti da un campione di soggetti che praticano attività fisica a diverse ore. Il risultato indica che l'orario dell'attività potrebbe avere un ruolo importante sulla salute.

Esiste un orario migliore per allenarsi? Sì, secondo uno studio presentato alla sessione scientifica annuale dell'American College of Cardiology. Per i ricercatori, infatti, allenarsi la mattina presto può aiutare a migliorare la salute del cuore. Ciò potrebbe dipendere da diversi fattori: chi si allena presto può avere più energia durante le giornate, fare scelte alimentari più sane e in generale seguire delle abitudini più salutari, proprio perché comincia bene la giornata. Inoltre, lo studio considera anche fattori biologici come cambiamenti ormonali, ritmo del sonno e genetica, oltre a possibili fattori comportamentali e psicologici derivanti dagli allenamenti mattutini.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A che ora allenarsi per la salute del cuore: lo studio

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