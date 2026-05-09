Borgomanero menù senza glutine per tutti gli alunni | l' iniziativa per la settimana della celiachia

Da novaratoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Borgomanero, durante la settimana dedicata alla celiachia, il comune ha deciso di proporre un menù senza glutine per tutti gli studenti delle scuole. L’adesione all’iniziativa “A tavola tutti insieme 2026” è stata formalizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione italiana celiachia (Aic). La scelta riguarda i pasti serviti nelle strutture scolastiche durante l’intera settimana.

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Il comune di Borgomanero ha aderito all’iniziativa “A tavola tutti insieme 2026”, promossa dall’Associazione italiana celiachia (Aic) nell’ambito della settimana nazionale dedicata a questa infiammazione cronica. Per giovedì 14 maggio è stato programmato un menù interamente privo di glutine a.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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