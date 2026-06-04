Torna la rassegna ' Animali Narranti' tra teatro musica reading e laboratori

Notizia in breve

La rassegna 'Animali Narranti' torna con una seconda edizione che include teatro, musica, reading e laboratori. Tra i partecipanti figurano attori e artisti noti nel campo del teatro di narrazione e delle arti ibride. La manifestazione si svolge in diverse location e prevede spettacoli e incontri con professionisti del settore. La programmazione comprende anche attività pratiche rivolte al pubblico e agli appassionati di arti performative. La rassegna si svolge in più giornate e coinvolge vari artisti di rilievo.