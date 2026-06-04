Torna la rassegna ' Animali Narranti' tra teatro musica reading e laboratori
La rassegna 'Animali Narranti' torna con una seconda edizione che include teatro, musica, reading e laboratori. Tra i partecipanti figurano attori e artisti noti nel campo del teatro di narrazione e delle arti ibride. La manifestazione si svolge in diverse location e prevede spettacoli e incontri con professionisti del settore. La programmazione comprende anche attività pratiche rivolte al pubblico e agli appassionati di arti performative. La rassegna si svolge in più giornate e coinvolge vari artisti di rilievo.
Elio Germano, Vasco Brondi, Caterina Guzzanti e Marta Cuscunà, esponenti di spicco del teatro di narrazione e delle arti ibride, sono tra i protagonisti della seconda edizione di 'Animali Narranti'. "Spettacoli per riscoprire i tempi ed il fascino del racconto ad alta voce - spiega Lorenzo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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