A Serra San Quirico, in provincia di Ancona, si tiene una rassegna nazionale che prevede spettacoli teatrali, laboratori e iniziative per l’inclusione sociale. La manifestazione si svolge in un borgo medievale situato tra le rocce dell’Appennino marchigiano, trasformandosi in un grande palcoscenico a cielo aperto. L’evento, giunto alla sua edizione annuale, coinvolge artisti e partecipanti di diverse provenienze.

Serra San Quirico (Ancona), 21 aprile 2026 - C’è un borgo medievale, incastonato tra le rocce dell'Appennino marchigiano, che ogni anno si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove il teatro non è solo rappresentazione, ma un potente strumento di crescita e cambiamento sociale. Serra San Quirico torna a ospitare la Rassegna Nazionale Teatro Scuola Educazione (Rtse), giunta alla sua 41esima edizione. Da domenica al 30 aprile, il centro storico e il Teatro Palestra diventano il cuore pulsante di un evento che accoglie scuole e gruppi teatrali da ogni angolo d’Italia, confermandosi come la manifestazione più longeva e autorevole del settore nel panorama nazionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Serra San Quirico torna la rassegna nazionale tra spettacoli, laboratori e inclusione

Notizie correlate

Serra San Quirico, giovani riuniti per immaginare il futuro culturaleIl paese chiama a raccolta i giovani: nasce un laboratorio per sognare e progettare il futuro.

Al Teatro Palestra di Serra San Quirico in scena "Canzoncine alte così"La Stagione Teatro Ragazzi ritorna con un ultimo spettacolo ed un'altra fantastica sorpresa.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il turismo esperenziale di Sassodivino. L'azienda si Serra San Quirico terza classificata a Impronta d'Impresa Marche; Torna a Serra San Quirico la più longeva rassegna di teatro educazione d'Italia; Canzoncine un po’… bambine; Serra San Quirico capitale del teatro educazione: al via la 41ª rassegna su Eugenio Barba.

Serra San Quirico Canzoncine un po’… bambine chiude la 42ª Stagione di Teatro RagazziOggi (ore 17) presso il palcoscenico della Palestra, spettacolo di e con Silvano Antinelli e i suoi racconti musicali, contemporanea apertura della 41ª Rassegna Teatro Scuola Educazione ... qdmnotizie.it

Torna a Serra San Quirico la più longeva rassegna di teatro educazione d'Italia(ANSA) - ANCONA, 20 APR - Eugenio Barba è il personaggio guida della 41/a Rassegna Teatro Scuola Educazione (Rtse), la più longeva manifestazione del settore in Italia, in programma dal 19 aprile al 3 ... msn.com

Torna a Serra San Quirico la più longeva rassegna di teatro educazione d'Italia. Undici giorni di spettacoli, laboratori e incontri. Eugenio Barba personaggio guida #ANSA x.com

Il ponte del 25 aprile: è il momento per rallentare un po'. A Serra San Quirico, tra pietra e silenzio, Le Copertelle vi accoglie come sempre. Con la nostra cucina, la nostra storia, il nostro ritmo. - facebook.com facebook