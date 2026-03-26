Al via l' alternanza scuola-lavoro fra la capitaneria di porto di Ortona e l' istituto nautico L Acciaiuoli

Sono iniziate le attività di alternanza scuola-lavoro tra la capitaneria di porto di Ortona e l'istituto nautico “L. Acciaiuoli”. Gli studenti dell'istituto partecipano a stage e attività pratiche presso la capitaneria, che si occuperà di far loro conoscere le procedure e le competenze legate alla gestione portuale e alla sicurezza marittima. L'iniziativa durerà diverse settimane e coinvolgerà una ventina di studenti.

Diciotto allievi, suddivisi in gruppi e supervisionati da un tutor, trascorreranno una settimana presso gli uffici e a bordo dei mezzi della guardia costiera, sperimentando le attività lavorative quotidiane Hanno preso il via le attività di alternanza scuola-lavoro fra la capitaneria di porto di Ortona e l'istituto nautico “L. Acciaiuoli” per l’anno scolastico 2025-2026, nell’ambito del cosiddetto pcto, ovvero “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Doppio Open day nei due campus universitari della d'Annunzio: studenti e famiglie alla scoperta dell'ateneo più grande d'Abruzzo L’aeroporto d’Abruzzo apre le sue porte agli studenti dell’istituto Luigi di Savoia di Chieti e forma i piloti del futuro 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Al via l'alternanza scuola-lavoro fra la capitaneria di porto di Ortona e l'istituto nautico “L. Acciaiuoli” Articoli correlati Studenti di un istituto nautico del Pireo in visita alla Capitaneria di porto di TarantoTarantini Time QuotidianoSi è svolta nella giornata di ieri presso la Capitaneria di Porto di Taranto una significativa visita istituzionale di una... Leggi anche: Emergenza all’istituto nautico di Porto Torres, evacuata la scuola