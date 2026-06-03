Pesca sportiva per i bambini al laghetto di Torsa

Notizia in breve

La Pro Loco San Filis organizza per domenica 14 giugno l’evento “Pescjade dai Fruz” al laghetto di Torsa. La manifestazione è dedicata ai bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e prevede attività di pesca, con l’obiettivo di offrire un momento di svago e contatto con la natura. L’evento si svolge tutto il giorno e si rivolge a famiglie e giovani partecipanti.