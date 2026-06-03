Pesca sportiva per i bambini al laghetto di Torsa

Da udinetoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Pro Loco San Filis organizza per domenica 14 giugno l’evento “Pescjade dai Fruz” al laghetto di Torsa. La manifestazione è dedicata ai bambini di età compresa tra 0 e 14 anni e prevede attività di pesca, con l’obiettivo di offrire un momento di svago e contatto con la natura. L’evento si svolge tutto il giorno e si rivolge a famiglie e giovani partecipanti.

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La Pro Loco San Filis ha organizzato per domenica 14 giugno la “Pescjade dai Fruz”, evento riservato ai bambini da 0 a 14 anni, per trascorrere una giornata di divertimento, natura e tanta pesca. Si svolgerà sul laghetto di pesca sportiva Mille luci di Torsa, dalle 9.00 alle 11.30 quando saranno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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