Torna la Coppa della Pace la Valmarecchia accoglie il ciclismo mondiale Under 23

Da riminitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 7 giugno si svolgerà la 54esima edizione della Coppa della Pace e del 51° Trofeo Fratelli Anelli, in Valmarecchia. L’evento internazionale di ciclismo su strada Under 23 fa parte dell’Uci Europe Tour ed è organizzato dal Pedale Riminese e dalla Polisportiva Sant’Ermete. La macchina organizzativa è pronta per accogliere atleti provenienti da diversi paesi. La gara si svolgerà lungo un percorso che attraversa il territorio della valle.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La macchina organizzativa è pronta. Domenica, 7 giugno, la Valmarecchia ospiterà la 54esima Coppa della Pace – 51° Trofeo Fratelli Anelli, appuntamento internazionale del ciclismo su strada Under 23 valido per l'Uci Europe Tour, organizzato dal Pedale Riminese e dalla Polisportiva Sant'Ermete con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Liberazione, il 25 aprile la grande bandiera della pace torna in Calvana dopo 23 anni

Leggi anche: Firenze accoglie il 'Giro d'Italia per la pace'

Temi più discussi: Coppa della Pace 2026: il 7 giugno torna a Sant’Ermete il ciclismo U23 intern.; Gran Premio Roma, vince l'italiano Piergiorgio Bucci: Coronato il sogno. Esultanza del pubblico; La prima Coppa dei Campioni, 70 anni fa: il sogno europeo nato sul campo di calcio; Piazza Martinez diventa un palazzetto a cielo aperto: torna la grande festa del volley in memoria di Eleonora.

coppa della pace torna la coppa dellaCoppa della Pace 2026: il 7 giugno torna a Sant’Ermete il ciclismo Under 23 internazionaleL’edizione 2026 riproporrà il tracciato introdotto lo scorso anno, reso ancora più selettivo dalla modifica studiata dagli organizzatori ... altarimini.it

Coppa della Pace 2026: grande ciclismo internazionale a Sant’ErmeteConto alla rovescia ormai agli sgoccioli per la 54ª Coppa della Pace – 51° Trofeo Fratelli Anelli, la gara internazionale Under 23 categoria 1.2 MU valida per l’UCI Europe Tour, organizzata dal Pedale ... altarimini.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web