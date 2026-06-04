Torna la Coppa della Pace la Valmarecchia accoglie il ciclismo mondiale Under 23
Domenica 7 giugno si svolgerà la 54esima edizione della Coppa della Pace e del 51° Trofeo Fratelli Anelli, in Valmarecchia. L’evento internazionale di ciclismo su strada Under 23 fa parte dell’Uci Europe Tour ed è organizzato dal Pedale Riminese e dalla Polisportiva Sant’Ermete. La macchina organizzativa è pronta per accogliere atleti provenienti da diversi paesi. La gara si svolgerà lungo un percorso che attraversa il territorio della valle.
La macchina organizzativa è pronta. Domenica, 7 giugno, la Valmarecchia ospiterà la 54esima Coppa della Pace – 51° Trofeo Fratelli Anelli, appuntamento internazionale del ciclismo su strada Under 23 valido per l'Uci Europe Tour, organizzato dal Pedale Riminese e dalla Polisportiva Sant'Ermete con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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Torna, con la sua 5?4?a edizione, la Coppa della Pace - , gara ciclistica internazionale su strada categoria 1.2 MU, valida per l’UCI Europe Tour, organizzata dal Pedale Riminese e dalla Polisportiva Sant’Ermete c facebook
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