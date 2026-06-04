Torna la Coppa della Pace la Valmarecchia accoglie il ciclismo mondiale Under 23

Notizia in breve

Domenica 7 giugno si svolgerà la 54esima edizione della Coppa della Pace e del 51° Trofeo Fratelli Anelli, in Valmarecchia. L’evento internazionale di ciclismo su strada Under 23 fa parte dell’Uci Europe Tour ed è organizzato dal Pedale Riminese e dalla Polisportiva Sant’Ermete. La macchina organizzativa è pronta per accogliere atleti provenienti da diversi paesi. La gara si svolgerà lungo un percorso che attraversa il territorio della valle.