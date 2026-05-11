Il 11 maggio 2026, Firenze ospita l’arrivo del 'Giro d’Italia per la pace'. La manifestazione coinvolge studenti delle scuole locali e rappresentanti di diverse istituzioni, che si riuniscono per partecipare alla corsa ciclistica. La giornata vede la presenza di volontari e organizzatori, che coordinano le attività lungo il percorso cittadino. La corsa attraversa varie zone della città prima di proseguire verso le tappe successive.

Firenze, 11 maggio 2026- Alunne e alunni delle scuole fiorentin e, insieme a rappresentanti delle istituzioni e alla cittadinanza, saranno protagonisti delle iniziative della tappa fiorentina del 'Giro d'Italia per la pace', in programma dall'11 al 16 maggio, promosso dal Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti uman i. L'edizione di quest'anno, si spiega in una nota, assume un significato ancora più profondo perché coincide con l'ottavo centenario del Transito di San Francesco d'Assisi e con l'80mo della nascita della Repubblica Italiana. Dopo la partenza da Napoli, il percorso approda ora a Firenze con una serie di appuntamenti dedicati al coinvolgimento delle scuole e della cittadinanza che si concluderanno, sabato 16, con la Camminata della pace.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze accoglie il 'Giro d'Italia per la pace'

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