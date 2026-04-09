Liberazione il 25 aprile la grande bandiera della pace torna in Calvana dopo 23 anni

Il 25 aprile la grande bandiera della pace tornerà in Calvana, dopo 23 anni. L’evento si svolgerà a Calenzano, in provincia di Firenze, e vedrà la presenza di persone che intendono manifestare contro le guerre. La bandiera sarà esposta in un luogo pubblico, come simbolo di solidarietà e di richiesta di pace. L’iniziativa coinvolge diverse associazioni e cittadini della zona, che si preparano a partecipare alla commemorazione.

Calenzano (Firenze), 9 aprile 2026 – A 23 anni di distanza la grande bandiera della pace torna in Calvana, per dire ancora una volta no alle guerre. L’iniziativa si svolgerà il 25 aprile, 81esimo anniversario della Liberazione, ed è promossa dal Comune di Calenzano con l’adesione di Città Metropolitana di Firenze, i Comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Barberino di Mugello, Cantagallo, Vaglia, Vaiano e Vernio. La manifestazione ha il patrocinio della Regione Toscana. La presentazione alla stampa questa mattina in Municipio a Calenzano. “Dopo oltre venti anni – dichiara il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani – torneremo in Calvana a srotolare i colori della bandiera, lunga un chilometro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Liberazione, il 25 aprile la grande bandiera della pace torna in Calvana dopo 23 anni Il corteo del 25 aprile, Davide Romano risponde all’Arci: “La bandiera di Israele ci sarà: viene da quella della Brigata Ebraica”Milano, 13 marzo 2026 – Immancabile, come ogni anno a Milano, la polemica sulla partecipazione della Brigata Ebraica al corteo per la Liberazione,... Sergio Mattarella a San Severino per il 25 aprile: il presidente celebra la Liberazione nelle MarcheSan Severino (Macerata), 3 aprile 2026 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a San Severino in occasione della Festa della... Temi più discussi: IL MANIFESTO ANPI DEL 25 APRILE: 80 ANNI DI REPUBBLICA ANTIFASCISTA; 25 Aprile | Anniversario della Liberazione; 81° Anniversario della Liberazione - I colori del 25 aprile; 25 aprile 2026. Liberazione, il 25 aprile la grande bandiera della pace torna in Calvana dopo 23 anniLunga un chilometro sarà dispiegata sul sentiero dopo le celebrazioni al cippo di Valibona. Hanno aderito all’iniziativa sette Comuni e la Città Metropolitana, oltre al patrocinio della Regione Toscan ... lanazione.it Verso il 25 Aprile: l’Anpi Porte propone la presentazione di due libri su partigiani e antifascismoL’iniziativa dà vita alla rassegna ‘Prima che caschi il Mondo’. Incontri a San Germano Chisone e San Secondo di Pinerolo ... torinoggi.it Anniversario della Liberazione con Elly Schlein a Sant'Anna di Stazzema e l'invito ai 32 parlamentari sospesi alla Camera - facebook.com facebook Il 25 aprile si avvicina. E sarà una bellissima Festa della Liberazione. Ecco il nostro manifesto nazionale dedicato agli 80 anni della Repubblica antifascista. Il disegno è stato realizzato dall'illustratore Giulio Peranzoni che ringraziamo anche da qui #25apri x.com