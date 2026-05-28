Ad Avellino torna la Festa dei Sapori | due serate tra musica ballo e gastronomia

Ad Avellino si svolge la Festa dei Sapori il 6 e 7 giugno in via Luigi Sturzo, nel Rione San Tommaso. L’evento, organizzato dalla Pro Loco, offre due serate di musica, ballo e gastronomia. I partecipanti potranno gustare specialità locali e assistere a spettacoli dal vivo. La manifestazione si svolge nel centro della città e coinvolge la comunità con intrattenimento e cibo tradizionale.

AVELLINO — Musica, gusto e divertimento: è questo il trittico che la Pro Loco Avellino Gerardo Cucciniello propone ai cittadini del capoluogo irpino con la Festa dei Sapori, in programma sabato 6 e domenica 7 giugno in via Luigi Sturzo, nel cuore del Rione San Tommaso. Appuntamento fissato per le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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