Torna il sapore degli anni Ottanta C’è il Mercatino delle Meraviglie

Il Mercatino delle Meraviglie torna per i giovedì di Shopping sotto le Stelle. L’evento, promosso dal Comune, si svolge ogni settimana e si rivolge a bambini e famiglie. Durante le serate, i partecipanti possono trovare bancarelle con prodotti artigianali, giochi e oggetti vintage che richiamano gli anni Ottanta. L’iniziativa si tiene in centro città e si estende fino alle 23.

"Per i giovedì di Shopping sotto le Stelle il Comune propone il Mercatino delle Meraviglie, dedicato ai bambini e alle loro famiglie". Lo annunciano il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alle Attività Economiche Mattia Galeazzi, che spiegano: "è pensato come un’esperienza educativa, creativa e divertente. Il Mercatino della Meraviglie offrirà ai più piccoli l’opportunità di essere protagonisti di un’iniziativa che promuove i valori del dono, del riuso, della condivisione e della solidarietà. Un’occasione speciale per imparare, socializzare e sviluppare autonomia e senso di responsabilità in un contesto sicuro e coinvolgente, accompagnati dalle proprie famiglie". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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