Torna il mercatino ' L' art di Ferrara' in centro | bancarelle nel tratto ciclopedonale

Da ferraratoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mercatino 'L'art di Ferrara' si terrà nel centro della città nel 2026, con bancarelle posizionate nei Giardini 20 e 29 Maggio 2012 e sul percorso ciclopedonale vicino al viale Cavour.

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‘L'art di Ferrara’ è il mercatino dei creativi in programma per tutto il 2026 nello spazio dei Giardini 20 e 29 Maggio 2012 e lungo il percorso ciclopedonale attiguo al viale Cavour. Un nuovo appuntamento è previsto per domenica 7, dalle 9 alle 19 (cui seguiranno quelli di domenica 4 ottobre, 1. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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