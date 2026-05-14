Sabato 16 maggio si terrà l’inaugurazione del tratto di ciclopedonale dell’Arno a Poppi. L’evento coincide con la fine del mandato di Federico Lorenzoni come presidente dell’Unione dei Comuni del Casentino. La nuova sezione della pista ciclopedonale collega diverse aree lungo il fiume, offrendo un percorso accessibile per pedoni e ciclisti. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in materia di salute pubblica.

Arezzo, 14 maggio 2026 – Ciclopedonale dell’Arno tratto di Poppi, si inaugura sabato 16 maggio. F ederico Lorenzoni conclude così il suo mandato da presidente all’Unione dei Comuni del Casentino. Sabato 16 maggio 2026 alle ore 10,00 sarà inaugurato il tratto della ciclopedonale dell’Arno inserito nel territorio del comune di Poppi. I l taglio del nastro verrà fatto nel ponte sulla Bora e ci sarà anche un’escursione in bicicletta a cura del Gs Poppi. Questa bella giornata di festa all’insegna della mobilità dolce, segnerà anche un altro traguardo istituzionale, quello di Federico Lorenzoni che, con questo evento, chiude il suo mandato come Presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ciclopedonale dell’Arno: il tratto di Poppi si inaugura sabato 16 maggio

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