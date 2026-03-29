Castellanza inaugurato Move On | il tratto ciclopedonale della Milano-Svizzera

A Castellanza è stato inaugurato il tratto ciclopedonale del progetto sovracomunale “Move on”. L’evento si è svolto il 29 marzo 2026 e ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, attratti dalle temperature miti e dalla voglia di scoprire questa nuova infrastruttura. La cerimonia ha coinvolto diverse autorità e ha rappresentato un passaggio importante per il collegamento tra i territori interessati.

Castellanza (Varese), 29 marzo 2026 – Complici le temperature miti e la curiosità di scoprire un pezzo di territorio, tanti cittadini hanno partecipato all’inaugurazione del tratto della pista ciclopedonale del progetto sovracomunale “Move on”. «Finalmente l’occasione giusta per fare un’inaugurazione ufficiale - ha affermato la sindaca Cristina Borroni -, perché la pista è già usata da diverso tempo, e quindi qualcuno di voi avrà suggerimenti e osservazioni da farci. La pista nasce da un progetto che ha l’obiettivo di unire Milano alla Svizzera, quando sarà completo, pensate alla valenza che può avere questo tratto. Per noi come Castellanza ha diversi valori aggiunti: finalmente possiamo dire di avere un attraversamento ecologico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Castellanza, inaugurato Move On: il tratto ciclopedonale della Milano-Svizzera Articoli correlati Da Ceciliano ad Arezzo in bici: inaugurato il nuovo tratto di ciclopedonale che collega la frazione alla cittàArezzo, 18 marzo 2026 – Inaugurato oggi il nuovo tratto di pista ciclopedonale che connette il percorso di sottoattraversamento della rotatoria... Castellanza – Taglio del nastro per la nuova casa dell’acqua in via Moncucco a CastellanzaCastellanza ha compiuto un ulteriore passo verso la sostenibilità ambientale con l'inaugurazione, sabato 7 febbraio 2026, di una nuova casa... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Castellanza inaugurato Move On il... Temi più discussi: Una camminata a Castellanza per inaugurare Move On: la ciclabile della Milano–Svizzera; Castellanza inaugura la ciclopedonale Move On. E apre il fondovalle dell’Olona; Dieci biciclette donate dalla Ercole Comerio alla residenza LIUC per pedalare sulla Move On di Castellanza; Castellanza, la ciclopedonale Move On è realtà. Magrini: Mirella ci teneva tanto. Una camminata a Castellanza per inaugurare Move On: la ciclabile della Milano–SvizzeraInaugurato a Castellanza il tratto ciclopedonale Move On, un nuovo collegamento da Legnano-Castellanza verso la Valle Olona Olona che segna il primo passo verso mobilità sostenibile e futuro parco u ... legnanonews.com Castellanza inaugura la ciclabile Move On alla scoperta del nuovo parco urbanoSabato 28 marzo è invitata tutta la cittadinanza al taglio del nastro della ciclabile che attraversa un pezzo di città pronta a rinascere. Dopo la camminata saranno raccolte le idee dei cittadini per ... legnanonews.com Curiosità - Una camminata a Castellanza per inaugurare “Move On”: la ciclabile della Milano–Svizzera Inaugurato a Castellanza il tratto ciclopedonale “Move On”, un nuovo collegamento da Legnano-Castellanza verso la Valle Olona che segna il primo passo - facebook.com facebook