Torna il Bari fashion red carpet | all’Università di Bari la sesta edizione dell’evento dedicato all’eccellenza della moda pugliese

All’Università di Bari si terrà la sesta edizione del Bari Fashion Red Carpet, evento dedicato alla moda pugliese. L’evento è stato ideato, curato e organizzato da un fashion creator. La manifestazione si svolge dopo il successo delle edizioni precedenti.

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna il Bari Fashion Red Carpet (BFRC), l’evento di moda ideato, curato e organizzato dal fashion creator Vincenzo Maiorano. Negli anni, la manifestazione è diventata un appuntamento di riferimento fondamentale per la valorizzazione del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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