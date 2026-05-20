La giuria della moda di Vanity Fair | chi è la meglio vestita secondo i nostri esperti di moda sul red carpet dell' ottava serata del Festival di Cannes?

Durante l'ottava serata del Festival di Cannes 2026, la giuria di Vanity Fair ha analizzato le mise delle celebrità sul red carpet. Gli esperti di moda hanno valutato diversi outfit, stilando una classifica dei look più apprezzati. La discussione tra i membri si è concentrata sui dettagli degli abiti indossati, sui tagli, i colori e gli accessori. La serata ha visto protagonisti diversi personaggi dello spettacolo, con scelte di stile che hanno suscitato interesse tra il pubblico e i addetti ai lavori.

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