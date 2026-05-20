La giuria della moda di Vanity Fair | chi è la meglio vestita secondo i nostri esperti di moda sul red carpet dell' ottava serata del Festival di Cannes?
Durante l'ottava serata del Festival di Cannes 2026, la giuria di Vanity Fair ha analizzato le mise delle celebrità sul red carpet. Gli esperti di moda hanno valutato diversi outfit, stilando una classifica dei look più apprezzati. La discussione tra i membri si è concentrata sui dettagli degli abiti indossati, sui tagli, i colori e gli accessori. La serata ha visto protagonisti diversi personaggi dello spettacolo, con scelte di stile che hanno suscitato interesse tra il pubblico e i addetti ai lavori.
Pierre Groppo, Francia???? Il mio look preferito: Rossy de Palma In: Saint Laurent Rossy de Palma sta forse diventando la più spagnola della creazione francese? Conosciamo bene il gusto per la moda dell’attrice che qui fa davvero centro con questa giacca da smoking in grain de poudre Saint Laurent, indossata a gambe nude per portare tutta la sua malizia ai codici della scalinata di Cannes. Azzeccatissimi anche i sandali platform Roger Vivier, che danno slancio alla silhouette e i gioielli di design Dinh Van, che regalano a questa apparizione l’indispensabile tocco di luce. Federico Rocca, Italia???? Il mio look preferito: Grace Elizabeth In: Michael Kors Perché. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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