Per la quarta giornata del Festival di Cannes 2026, gli esperti di moda hanno analizzato le scelte di stile delle star sul red carpet. Sono stati valutati look e outfit indossati durante la serata, evidenziando le scelte di abbigliamento più in vista e i dettagli che hanno catturato l’attenzione. La discussione si è concentrata sui capi e gli accessori sfoggiati dalle celebrità, senza trarre conclusioni o esprimere giudizi personali. La selezione dei look più noti si basa su quanto mostrato durante l’evento.

Pierre Groppo, Francia???? Il mio look preferito: Camille Cottin In: Dior e gioielli Tiffany & Co. Perché. Per il red carpet del film Karma di Guillaume Canet, Camille Cottin si fa notare in un abito lungo Dior by Jonathan Anderson che le sta semplicemente alla perfezione. Perché? Perché Camille Cottin appartiene a quella categoria di attrici la cui femminilità, attraversata da una nota quasi maschile, entra in risonanza perfetta con lo stile del designer irlandese e con quel suo neo-glamour esplorativo, mai letterale. L’abito è drappeggiato, certo, ma siamo lontani dalle aspiranti vestali che ogni sera popolano la scalinata di Cannes. Il gioco del bianco e nero è sottile, in equilibrio tra femminile e maschile, candore immacolato e allusione allo smoking da uomo, d’obbligo sulla Croisette. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La giuria della moda di Vanity Fair: chi erano i meglio vestiti sul red carpet della quarta serata del Festival di Cannes secondo i nostri esperti di moda?

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