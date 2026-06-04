Torna CineSpeyer la rassegna di cinema ai Giardini Speyer

A partire dal 9 giugno torna CineSpeyer, la rassegna di docufilm e film d’animazione ai giardini Speyer, che quest’anno giunge alla sua quinta edizione. Promossa da CittAttiva, servizio di partecipazione e cittadinanza attiva del Comune di Ravenna e Villaggio globale cooperativa sociale, la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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