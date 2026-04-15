A Francavilla al mare torna la rassegna cinematografica di Alphaville Non solo cinema | sei proiezioni gratuite ogni lunedì

A Francavilla al Mare riprende la rassegna cinematografica Alphaville Non solo cinema, dedicata al cinema d'autore. La manifestazione si svolgerà dal 21 aprile al 25 maggio e prevede sei proiezioni gratuite che si terranno ogni lunedì sera. L'iniziativa è rivolta agli appassionati di film di qualità e si svolge nella località balneare, offrendo un'opportunità di visione gratuita per il pubblico locale.

Torna Alphaville Non solo cinema-Cinema d'autore, la rassegna cinematografica gratuita per gli appassionati cinefili, in programma a Francavilla al Mare dal 21 aprile al 25 maggio. Sei proiezioni gratuite, ogni lunedì (a eccezione della prima, in programma di martedì), alle ore 17.30.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Interruzione idrica a Francavilla al Mare, lezioni sospese lunedì 16 febbraio al liceo Volta