Torna Arena | la rassegna gratuita di cinema sulle spiagge di Napoli
Dal 5 al 28 giugno, sulle spiagge di Napoli si svolge la terza edizione di “Arena”, una rassegna di cinema all’aperto che propone gratuitamente dieci film d’autore.
Al via la terza edizione di “Arena”, rassegna gratuita di cinema all’aperto che, dal 5 al 28 giugno, porta dieci pellicole d’autore sulle spiagge di Napoli. Promossa dal Comune di Napoli e cofinanziata dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del Cartellone degli eventi metropolitani 2026. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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