Torna Arena | la rassegna gratuita di cinema sulle spiagge di Napoli

Da napolitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 5 al 28 giugno, sulle spiagge di Napoli si svolge la terza edizione di “Arena”, una rassegna di cinema all’aperto che propone gratuitamente dieci film d’autore.

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Al via la terza edizione di “Arena”, rassegna gratuita di cinema all’aperto che, dal 5 al 28 giugno, porta dieci pellicole d’autore sulle spiagge di Napoli.  Promossa dal Comune di Napoli e cofinanziata dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del Cartellone degli eventi metropolitani 2026. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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