Durante una telefonata di lavoro su un treno, Chiara Tarantello, coordinatrice del Torino Pride, è stata insultata con commenti omofobi da un passeggero. La donna ha deciso di presentare denuncia alle autorità. L’incidente si è verificato a pochi giorni dall’evento dedicato alla comunità LGBTQ+. La vittima ha riferito di aver reagito immediatamente alle offese.

A due giorni dal Torino Pride, la coordinatrice Chiara Tarantello racconta l'aggressione verbale subita durante una telefonata di lavoro su un treno. Presentata una denuncia. Intanto il Torino Pride celebra vent'anni di rivendicazioni e visibilità A due giorni dalTorino Pride 2026, un episodio di presunta matrice omofoba riporta al centro il tema delle discriminazioni. A denunciarlo è la stessaorganizzazionedella manifestazione,Chiara Tarantello, che sarebbe stata vittima di un‘aggressione verbalementre viaggiava a bordo di un treno. Secondo quanto riferito dal Torino Pride in una nota, gli insulti sarebbero iniziati mentre Tarantello stava partecipando a unacall con il direttivo dell’associazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Torino pride, Chiara Tarantello vittima di insulti omofobi sul treno: ‘Ho sporto denuncia’

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