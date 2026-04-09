Insulti omofobi sul posto di lavoro a Roma | 25enne si dimette capo e collega rischiano rinvio a giudizio

Un giovane di 25 anni ha lasciato il suo impiego e si è trasferito in un'altra città dopo aver subito insulti e offese omofobe da parte del suo capo e di alcuni colleghi in un'azienda di Roma. Le accuse sono state portate all’attenzione delle autorità, che hanno aperto un procedimento giudiziario nei confronti di alcuni soggetti coinvolti. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla questione delle discriminazioni sul lavoro.

A 25 anni un ragazzo è stato costretto ad abbandonare il lavoro e a cambiare città dopo essere stato vittima di offese e insulti omofobi da parte di capo e colleghi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Insulti e offese sul posto di lavoro perché gay: 25enne si dimette e denuncia capo e collegaA 25 anni un ragazzo è stato costretto ad abbandonare il lavoro e a cambiare città dopo essere stato vittima di offese e insulti omofobi da parte di...

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Senatore USA chiude i commenti dopo insulti omofobi. x.com

Frasi discriminatorie, presunti insulti omofobi e un clima definito “di intimidazione e illegalità diffusa” - facebook.com facebook