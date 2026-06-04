Islam italianità e omofobia una settimana di insulti | bersagli la vicesindaca Favaro il consigliere Ahmed e Tarantello di Torino Pride

Notizia in breve

Negli ultimi sette giorni, la vicesindaca, un consigliere comunale e un rappresentante di un evento LGBT torinesi sono stati oggetto di insulti online e offline. Le accuse includevano affermazioni legate a Islam, italianità e omofobia. La maggior parte degli attacchi sono stati rivolti attraverso commenti sui social media e messaggi pubblici, creando un clima di tensione tra le diverse comunità. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i cittadini.