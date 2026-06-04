Torino-Madrid asse mercato rovente | tre nomi in ballo tra Juventus e Atletico

Da juventusnews24.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra Juventus e Atletico sono tre i nomi coinvolti in trattative di mercato. Le due squadre cercano un accordo che soddisfi le esigenze di entrambe, con l’obiettivo di trovare un’intesa che faciliti gli scambi. Le trattative sono in corso e coinvolgono diversi profili, senza ulteriori dettagli sui nomi o le modalità. La trattativa rimane aperta e in fase di definizione.

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Torino-Madrid asse rovente: tre nomi in ballo tra Juventus e Atletico. Si cerca un incastro funzionale ad ambo le parti. Resta decisamente caldo il canale di mercato che collega Torino e Madrid. I dialoghi tra la  Juventus  e l’ Atletico Madrid non si limitano esclusivamente al profilo del centrocampista Koke, ma si allargano a una complessa e intrigante operazione che coinvolge i reparti offensivi delle due squadre. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Gli spagnoli hanno deciso di non esercitare il riscatto di  Nico Gonzalez, inizialmente fissato a 32 milioni di euro. Nonostante questo, l’esterno argentino ha manifestato una chiara intenzione: vuole tornare a Madrid a tutti i costi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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