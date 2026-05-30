L’asse Torino-Madrid accende il mercato della Juventus | l’idea dello scambio alla pari per portare Sørloth in bianconero
La Juventus sta valutando uno scambio alla pari con un club spagnolo per portare Sørloth in Italia. La trattativa riguarda un possibile trasferimento in vista del mercato estivo, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco. La società sta monitorando attentamente la situazione e sta definendo i dettagli dell’operazione. La strategia si concentra sull’accordo tra le parti per facilitare il trasferimento del giocatore norvegese.
La Juventus muove i primi passi per ridisegnare i propri equilibri offensivi e guarda con estrema attenzione in direzione della Spagna per anticipare i tempi del mercato estivo. La dirigenza bianconera, secondo quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni giornalistiche raccolte da Calciomercato.com, sta valutando la fattibilità di una complessa trattativa con l’ Atletico Madrid basata su uno scambio di cartellini senza un esborso economico immediato. L’obiettivo piemontese è Alexander Sørloth, gigante d’area di rigore individuato come il tassello ideale per garantire fisicità e gol alla manovra offensiva, mentre la chiave per convincere i Colchoneros porta direttamente al nome dell’esterno argentino Nico Gonzalez. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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