L’asse Torino-Madrid accende il mercato della Juventus | l’idea dello scambio alla pari per portare Sørloth in bianconero

Notizia in breve

La Juventus sta valutando uno scambio alla pari con un club spagnolo per portare Sørloth in Italia. La trattativa riguarda un possibile trasferimento in vista del mercato estivo, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco. La società sta monitorando attentamente la situazione e sta definendo i dettagli dell’operazione. La strategia si concentra sull’accordo tra le parti per facilitare il trasferimento del giocatore norvegese.