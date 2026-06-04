Torino e la lite degenerata in tentato omicidio | dubbi sull' arrestato in carcere la persona sbagliata? 

Il 28 maggio a Torino, in via Orvieto, due automobilisti sono venuti alle mani, portando a un episodio di tentato omicidio. La polizia ha arrestato un uomo di 37 anni con l’accusa di aver aggredito l’altro conducente. Tuttavia, la giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, ma ha anche disposto che fosse lui a rimanere in carcere, sollevando dubbi sulla corretta identificazione dell’autore dell’aggressione.

Per la violenta lite tra automobilisti del 28 maggio, in via Orvieto a Torino, è finita in carcere la persona sbagliata? Lo ipotizza la giudice per le indagini preliminari Sara Cominato, che ha convalidato l’arresto del 37enne fermato con l’accusa di tentato omicidio, ma ha imposto la sua. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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