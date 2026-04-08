Furiosa lite nel ristorante a Torino Barriera di Milano | tre uomini accoltellati un ragazzo arrestato per tentato omicidio

Una lite tra due gruppi di uomini di nazionalità tunisina e pakistana all’interno di un ristorante di corso Giulio Cesare a Torino si è trasformata in una violenta aggressione con un coltello. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Dopo l’accaduto, un ragazzo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.