Furiosa lite nel ristorante a Torino Barriera di Milano | tre uomini accoltellati un ragazzo arrestato per tentato omicidio
Una lite tra due gruppi di uomini di nazionalità tunisina e pakistana all’interno di un ristorante di corso Giulio Cesare a Torino si è trasformata in una violenta aggressione con un coltello. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Dopo l’accaduto, un ragazzo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.
Una lite tra tunisini e pakistani all'interno del ristorante pizzeria kebap Istanbul Mimo di corso Giulio Cesare a Torino è sfociata in una violenta aggressione con un coltello che ha provocato tre feriti e, successivamente, in un arresto per tentato omicidio. L'episodio è avvenuto nella tarda. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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