Aggredisce la sorella dopo una lite Tentato omicidio resta in carcere

Un uomo di 61 anni è stato portato in carcere con l’accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito la sorella durante un litigio. Secondo le fonti, l’uomo avrebbe spinto la donna a terra, immobilizzandola e premendole la faccia contro un cuscino. L’episodio si è verificato a Corridonia, e le autorità hanno deciso di mantenere in custodia l’indagato in attesa delle successive fasi dell’indagine.

Resta in carcere il 61enne di Corridonia, Fabrizio Dezi, accusato di tentato omicidio per aver spinto a terra la sorella immobilizzandola e premendole la faccia contro un cuscino. Una violenta lite, avvenuta nella tarda mattinata di giovedì scorso, che sarebbe scaturita dai modi di assistere la madre, un’anziana allettata e affetta da demenza senile. Il 61enne era stato arrestato in flagranza di reato e portato nel carcere di Montacuto. Ieri all’udienza, che si è svolta in videocollegamento davanti al giudice Francesca Preziosi del tribunale di Macerata, è stato convalidato l’arresto. Dezi, difeso dall’avvocato Stefano Simonetti, si è avvalso della facoltà di non rispondere su consiglio del legale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce la sorella dopo una lite. Tentato omicidio, resta in carcere Notizie correlate Tentato omicidio a Savignano, botte con una mazza e coltellate dopo la lite: 2 fermatiSavignano sul Rubicone (Cesena), 25 aprile 2026 – Un’aggressione brutale a colpi di mazza e con un grosso coltello. Leggi anche: Aggredisce la sorella al culmine di una lite: 30enne deferito per maltrattamenti Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Aggredisce la sorella dopo un diverbio, arrestato 61enne a Corridonia; Violenta lite per la madre. Aggredisce la sorella; Ginosa, aggredisce la madre e la sorella durante una lite: arrestato un 42enne; Aggredisce la madre e la sorella nel Tarantino: arrestato 42enne. Castellaneta, aggredisce madre e sorella dopo una lite in casa: 42enne arrestato per atti persecutori e lesioniCastellaneta, 42enne ai domiciliari per atti persecutori e lesioni dopo l'aggressione a madre e sorella. La donna è stata curata in ospedale ... affaritaliani.it Violenta lite per la madre. Aggredisce la sorellaArrestato per tentato omicidio un 61enne. Avrebbe premuto la testa della donna a terra utilizzando un cuscino. Domani l’udienza di convalida. msn.com #Barano, pit bull aggredisce donna: è in codice rosso al Rizzoli. La polizia abbatte l’animale https://www.nuvola.tv/barano-pit-bull-aggredisce-donna-e-in-codice-rosso-al-rizzoli-la-polizia-abbatte-lanimale/ - facebook.com facebook Trastevere, aggredisce una donna e con un coltello minaccia i carabinieri ift.tt/1YX6Wty x.com