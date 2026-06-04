A Torino, si è verificata un’aggressione di natura xenofoba, scatenata da tensioni legate all’origine etnica di una persona. L’episodio ha portato il CNDDU a chiedere chiarimenti alla società sulla diffusione di atteggiamenti discriminatori. L’incidente ha sollevato domande su come un’informazione possa degenerare in violenza e su quali elementi abbiano contribuito al fallimento del percorso educativo dei giovani coinvolti.

Come può un'informazione trasformarsi in un'aggressione brutale?. Chi ha fallito nel processo educativo di questi giovani aggressori?. Perché la società sta normalizzando l'insulto e la prevaricazione?. Quali azioni concrete può intraprendere la scuola per prevenire la violenza?.? In Breve Romano Pesavento analizza la normalizzazione dell'aggressività e la carenza educativa degli adulti.. Il CNDDU propone l'integrazione dell'educazione emotiva nei percorsi scolastici e civici.. L'aggressione è scaturita da insulti legati alla provenienza geografica del ventiseienne.. La violenza riflette la perdita del senso del limite nella società contemporanea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Torino, aggressione per l’origine: il CNDDU interroga la società

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