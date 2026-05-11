Tre episodi di estorsione attraverso i social provenienti da persone detenute e tre omicidi risolti rappresentano i principali eventi che scuotono la Società Foggiana. Le indagini hanno evidenziato come, pur in presenza di processi giudiziari, il legame tra i membri della mafia e le vittime dei reati si mantenga ancora sotto la soglia di una rottura definitiva del silenzio. La questione mette in discussione la tenuta di quel patto di omertà che da tempo caratterizza il rapporto tra criminalità organizzata e comunità.

“Non è ancora avvenuta in maniera aperta, definitiva, la rottura del patto di omertà che regge i rapporti tra mafiosi e vittime dei reati prettamente mafiosi”. Così il procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo a seguito delle tre operazioni contro la mafia di Foggia che hanno oggi portato all’esecuzione di 21 misure cautelari. (ANSA FOTO) – Notizie.com Tra le vittime delle estorsioni più di dieci gli imprenditori foggiani, soprattutto operanti nei settori energetico e agricolo. Tra gli episodi contestati c’è anche un tentativo estorsivo che sarebbe stato organizzato direttamente dal carcere.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Estorsioni via social dal carcere e omicidi risolti, tre colpi al cuore della Società Foggiana: “La mafia interroga le coscienze”

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