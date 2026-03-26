Incontro finisce a Torino | 40enne immobilizzato col taser L'aggressione a Torino in un video

A Torino, un incontro si è concluso con l'immobilizzazione di un uomo di 40 anni con un taser. L'aggressione si è verificata a Mirafiori sud, dove quattro uomini di origine nordafricana hanno aggredito un cittadino del Camerun. Un video registra i momenti dell'evento e le successive azioni delle forze dell'ordine.

Quattro uomini di origine nordafricana hanno aggredito un 40enne del Camerun a Mirafiori sud, Torino. Immobilizzato con un taser, è stato picchiato e derubato di soldi e gioielli. I fatti sono avvenuti lo scorso giugno. Dopo nove mesi di indagini, supportate da video e testimonianze, gli aggressori sono stati arrestati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Torino, legato e immobilizzato con un taser: 4 arrestiSono scattate le manette per i quattro uomini che, la sera dello scorso 7 giugno, hanno aggredito - armati di taser - e derubato un quarantenne del...

Aggressione e rapina a Torino: quattro arresti dopo un pestaggio con taserABBONATI A DAYITALIANEWS Appuntamento finisce in violenza nel quartiere Mirafiori Sud Quello che doveva essere un incontro si è trasformato in una...

Una raccolta di contenuti su Incontro finisce

Argomenti discussi: Dagli anziani sul tetto al crollo del controsoffitto. Il centro d'incontro non ha pace; Quando gioca il Napoli? Il calendario completo delle prossime partite: date e orari.

Torino, appuntamento per affari finisce nel sangue: aggredito con un taser e derubato [VIDEO]La vittima è un uomo di 40 anni, cittadino camerunese residente in Francia Quattro persone sono state arrestate con l’accusa di rapina aggravata e violenza in relazione a un episodio avvenuto la sera ... msn.com