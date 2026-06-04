Torino | 72 giovani consiglieri presentano le visioni per la città

72 giovani consiglieri hanno presentato le loro proposte per il futuro della città. Tra i temi discussi, c’è l’intenzione di riqualificare immobili abbandonati trasformandoli in alloggi. Si è anche parlato di possibili modifiche ai contenuti dei libri di testo nelle scuole torinesi.

Quali immobili abbandonati i giovani vogliono trasformare in case?. Come cambieranno i libri di testo nelle scuole torinesi?. Quali interventi specifici chiedono per rendere i parchi più inclusivi?. Cosa succederà alle proposte dei ragazzi nei tavoli politici adulti?.? In Breve 36 istituti scolastici coinvolti nel percorso di partecipazione civica torinese. Eyad Eldisouky guida il consiglio insieme a Giada Stella e Alessia Canino. Proposte su via Montevideo, ex Manifattura Tabacchi ed ex caserma via Bologna. Elezioni scolastiche autunno 2025 e sei sedute plenarie da gennaio 2026. Le voci dei giovani torinesi arrivano in Sala Rossa: proposte concrete per la città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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