Elezioni Fermo la parola ai candidati sindaco Dall’ambiente alla sicurezza | le diverse visioni di città

Da ilrestodelcarlino.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 maggio 2026 si è svolto a Fermo un incontro tra i giornalisti del quotidiano e i quattro candidati alla carica di sindaco. Durante l'evento, sono stati affrontati temi come l’ambiente e la sicurezza, con ciascun candidato che ha espresso le proprie proposte e visioni per la città. L'incontro ha permesso di conoscere le posizioni di ciascuno in vista delle prossime elezioni comunali.

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Fermo, 12 maggio 2026 – Un incontro quello che c’è stato tra i giornalisti del Carlino e i quattro candidati sindaco: Saturnino Di Ruscio, Angelica Malvatani, Alberto Scarfini e Leonardo Tosoni “per capire, in questi ultimi giorni di campagna elettorale, l’idea che hanno di città” ha introdotto il caposervizio, Flavio Nardini. Video   Intervista a Saturnino Di Ruscio Video  Intervista a Alberto Maria Scarfini Video Intervista a Leonardo Tosoni Video   Intervista ad Angelica Malvatani  Saturnino Di Ruscio. Di Ruscio Di Ruscio ha spiegato di essersi ricandidato “perché Fermo ha bisogno di una classe politica che sia a servizio della città e non della propria carriera”, ha rivendicato come l’età “significhi avere un’esperienza che può essere messa a frutto per la propria città che sta attraversando momenti difficili”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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