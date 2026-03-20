Un uomo di 72 anni è stato denunciato a Torino dopo essere stato trovato dietro le scritte offensive rivolte al presidente della squadra locale. I Carabinieri hanno identificato e segnalato il responsabile, che si trovava a Masio al momento del sopralluogo. Le autorità hanno confermato il suo coinvolgimento nelle scritte, considerate inappropriate e dannose.

C’è un uomo di settantadue anni dietro le scritte vergognose e infamanti contro il presidente del Toro, Urbano Cairo, apparse il 6 marzo nei comuni di Masio e Quattordio, nell’Alessandrino, le località di origine dei suoi genitori. Ieri i Carabinieri del comando della compagnia di Alessandria hanno presentato, nel dettaglio, i risultati di un’indagine svolta in tempi velocissimi e partita dalla querela presentata dal sindaco di Masio, Giovanni Airaudo. Il settantaduenne vive in un comune del Torinese, è stato incastrato dai video che lo ritraggono mentre realizza due scritte, "sicuramente attribuibili a lui": i Carabinieri lo hanno denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di deturpamento e diffamazione aggravata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torino, un uomo di 72 anni dietro le scritte a Masio: denunciato

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