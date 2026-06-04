Il rettore dell’università di Tor Vergata ha confermato che il ricercatore palestinese arrestato possedeva i requisiti necessari per iscriversi al master. La notizia dell’arresto è stata diffusa nel giorno precedente. La questione riguarda le motivazioni e le modalità dell’intervento delle forze dell’ordine, che sono ancora oggetto di approfondimenti. L’università ha confermato di non aver riscontrato irregolarità nei titoli del ricercatore prima dell’arresto. La vicenda si svolge nel contesto di controlli di sicurezza in atto.

Il giorno dopo la diffusione della notizia dell' arresto di un ricercatore palestinese, da parte dell 'Idf, con la grave accusa di essere un combattente di Hamas coinvolto nella strage del 7 ottobre, si fa sentire il rettore dell'università di Tor Vergata, dove l'uomo avrebbe dovuto recarsi per proseguire i suoi studi. Parlando con l'agenzia Ansa Nathan Levialdi Ghiron, rettore di Tor Vergata, riferisce che il proprio ateneo si era occupato solo degli aspetti curriculari relativi a Mahmoud Al Najjar, non ad altre questioni legate alla sicurezza o al passato dell'uomo. "Sono arrivati per ora nel nostro ateneo sette studenti palestinesi: non ci occupiamo degli aspetti legati alla documentazione che li riguarda - ha detto il rettore - ma solo della parte relativa alla loro ammissione, il resto non è di nostra competenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tor Vergata, il rettore: "Il palestinese arrestato aveva i titoli per accedere al master"

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