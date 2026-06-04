Un palestinese in partenza per studiare all’università di Tor Vergata è stato fermato dall’esercito israeliano al valico di Kerem Shalom. Le autorità hanno riferito che si tratta di un membro della brigata nord di Hamas e che avrebbe preso parte agli eventi del 7 ottobre 2023. La persona aveva programmato di arrivare in Italia per motivi di studio, ma il suo viaggio è stato interrotto prima dell’ingresso nel paese.

Doveva venire in Italia per studiare all'università di Tor Vergata, il palestinese Mahmoud Al-Najjar, ma l'esercito israeliano lo ha fermato al valico di Kerem Shalom rivelando che si tratta in realtà di un "terrorista della brigata nord di Hamas" che ha partecipato al pogrom del 7 ottobre 2023. Il "Centro palestinese per gi dispersi e gli scomparsi forzati" sostiene che sia un accademico specializzato in Scienze amministrative prossimo a venire in Italia con una borsa di studio, ma Israele lo ha arrestato sottolinenado invece la sua identità meno nota ai riflettori. . 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Israele, fermato "studente" palestinese diretto a Tor Vergata: "E' un terrorista di Hamas, ha partecipato al 7 ottobre"

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