Un palestinese è stato arrestato ieri al valico di Kerem Shalom dall’esercito israeliano. È stato identificato come membro della brigata nord di Hamas e accusato di aver partecipato al massacro del 7 ottobre 2023. L’arresto è stato comunicato dall’IDF, che ha specificato il ruolo del sospetto nell’attacco. La persona è stata condotta in custodia per ulteriori accertamenti.

L’esercito israeliano ha reso noto di avere arrestato ieri al valico di Kerem Shalom Mahmoud Al Najjar, definito dall’Idf “un miliziano della brigata nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023”. Il fermo al valico di Kerem Shalom Secondo quanto riferito dalle autorità israeliane, Al Najjar sarebbe stato coinvolto nell’attacco compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023. L’arresto è avvenuto al valico di Kerem Shalom, uno dei principali punti di transito tra la Striscia di Gaza e Israele. La destinazione: l’Università di Tor Vergata Secondo il sito d’informazione della Striscia di Gaza Drop Site, il giovane palestinese faceva parte del gruppo di studenti arrivati ieri a Roma ed era diretto all’Università di Tor Vergata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Israele arresta un palestinese diretto a Tor Vergata: “Partecipò al massacro del 7 ottobre”

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