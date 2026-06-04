Dopo 23 anni e oltre 300 storie, lo sceneggiatore Roberto Gagnor è stato licenziato da Topolino. La decisione è arrivata dopo una discussione sui social media con alcuni lettori, in cui Gagnor ha difeso il suo diritto di rispondere agli hater. La casa editrice non ha fornito dettagli sulle motivazioni del licenziamento, limitandosi a confermare l’interruzione della collaborazione.

Dopo 23 anni di collaborazione e oltre 300 storie pubblicate, lo sceneggiatore Roberto Gagnor è stato allontanato da Topolino dopo una polemica scoppiata sui social con alcuni lettori. A pesare sarebbe stato un commento pubblicato durante una discussione sulle nuove avventure di PK, la versione supereroistica di Paperinik: “Restate irrilevanti, gente che deve crescere”. Una frase che ha acceso la protesta di una parte dei fan e portato la direzione del celebre settimanale Disney a prendere una decisione drastica. La polemica sulle storie di PK. Tutto nasce dalle critiche rivolte da alcuni lettori alle nuove storie di PK. Gagnor, autore di Topolino dal 2002, ha reagito pubblicando su Facebook un post ironico rivolto a quella che considera una minoranza particolarmente aggressiva del fandom. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Topolino licenzia uno storico autore dopo 23 anni: ha litigato coi lettori su Fb. La difesa: mio diritto replicare agli hater

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