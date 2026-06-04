la storia dietro il licenziamento di uno storico autore di topolino

Dopo 23 anni, uno degli autori più longevi di Topolino è stato licenziato. La decisione è arrivata dopo che sono circolati alcuni commenti pubblici dell’autore, che hanno suscitato polemiche. La casa editrice ha comunicato che non continuerà più la collaborazione con lui, senza specificare ulteriori dettagli. La vicenda ha attirato l’attenzione di fan e addetti ai lavori, che hanno commentato la fine di un lungo rapporto professionale.

Mercoledì lo sceneggiatore Roberto Gagnor ha annunciato con un post su Instagram la fine della sua collaborazione con Topolino, iniziata nel 2003. Gagnor ha scritto che Alex Bertani, direttore editoriale di Topolino dal 2018, ha preso questa decisione a causa di alcuni suoi commenti critici nei confronti dei lettori. «Una decisione sua, nata dalla sua scelta di privilegiare le opinioni online di alcuni “fan” che sul forum di un’associazione hanno chiesto la mia rimozione», ha aggiunto. Gagnor ha 48 anni e negli ultimi 23 ha scritto più di 300 storie di Topolino, diventando uno degli sceneggiatori più prolifici della rivista. È noto... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Svetonio Re del Gossip

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