Topolino | addio a Gagnor dopo 20 anni l’autore punta sul giallo
Dopo vent'anni, l’autore che ha contribuito alla direzione di Topolino ha deciso di lasciare il progetto. La decisione è arrivata senza annunci ufficiali, lasciando spazio a speculazioni sulle ragioni interne alla casa editrice. La sua partenza potrebbe influenzare lo stile delle storie, che da tempo si orientavano verso trame più complesse e gialle. Nessun dettaglio è stato fornito sui futuri sviluppi narrativi della rivista.
Quali motivazioni sconcertanti hanno spinto la direzione a interrompere il rapporto?. Come cambierà lo stile narrativo di Topolino senza questo autore storico?. Perché Gagnor ha scelto di abbandonare i personaggi Disney per il giallo?. Chi sostituirà l'autore nel colmare il vuoto tra i numeri 2531 e 3680?.? In Breve Collaborazione durata dal numero 2.531 al numero 3.680 della testata. Primo romanzo giallo pubblicato con la casa editrice Harper Collins. Nuovo progetto quotidiano denominato Pecore Elettriche dal lunedì al venerdì. Transizione dalla narrativa seriale Disney alla profondità del genere thriller. La fine di un’era per Topolino: la direzione interrompe la collaborazione con Gagnor. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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