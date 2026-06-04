Topolino | addio a Gagnor dopo 20 anni l’autore punta sul giallo

Notizia in breve

Dopo vent'anni, l’autore che ha contribuito alla direzione di Topolino ha deciso di lasciare il progetto. La decisione è arrivata senza annunci ufficiali, lasciando spazio a speculazioni sulle ragioni interne alla casa editrice. La sua partenza potrebbe influenzare lo stile delle storie, che da tempo si orientavano verso trame più complesse e gialle. Nessun dettaglio è stato fornito sui futuri sviluppi narrativi della rivista.