Un messaggio scritto su carta gialla a righe, ritenuto un possibile messaggio di addio, è stato trovato nel tribunale di New York dopo sette anni dalla morte di Jeffrey Epstein. Epstein, coinvolto in uno dei più grandi scandali sessuali internazionali, è morto nel 2019. La scoperta del biglietto avviene nel contesto di un procedimento giudiziario ancora aperto, senza che siano state rivelate ulteriori dettagli sulla sua provenienza o sul contenuto preciso.

Un biglietto che contiene – presumibilmente – un messaggio di addio, scritto su carta gialla a righe, e che emerge sette anni dopo la morte di Jeffrey Epstein, l’uomo al centro del più grande scandalo sessuale che ha travolto il potere globale. Poche righe scritte a mano dal finanziere pedofilo, custodite nel fascicolo giudiziario del suo ex compagno di cella, Nicholas Tartaglione. “C’era scritto qualcosa del tipo: ‘L’Fbi, sai, mi ha tenuto sotto indagine per mesi e non ha trovato nulls’. Poi ha aggiunto: ‘Che volete che faccia? Che mi metta a piangere?’. E la cosa strana è che ha disegnato una faccina sorridente, per poi scrivere: ‘È ora di dire addio'”, ha raccontato al New York Times Tartaglione, che aveva parlato per la prima volta dell’esistenza del messaggio lo scorso anno durante un podcast.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È ora di dire addio”: il giallo sul messaggio di addio di Jeffrey Epstein, nascosto in tribunale a New York da 7 anni

Notizie correlate

“È ora di dire addio”: una lettera segreta solleva nuovi dubbi sulla morte di Jeffrey EpsteinNuovi colpi di scena nel caso di Jeffrey Epstein, il facoltoso finanziere-pedofilo americano trovato morto nella sua cella nel carcere di Manhattan...

Un'ora per dire addio. Il tribunale restituisce al detenuto il diritto al luttoRevocato il permesso di visita alle ceneri del padre per una lite con un agente in carcere, detenuto “itinerante” ottiene il diritto di un’ora di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Linea di confine Digital; 'Biglietto d'addio di Epstein nel fascicolo giudiziario dell'ex compagno di cella'; Caso Epstein, New York Post: Giovani drogati e stuprati nel ranch in New Mexico; Grazia a Minetti, nuovi dubbi sull’iter: verifiche fino in Uruguay.

Epstein, dopo 7 anni spunta un biglietto lasciato in cella in cui alludeva al suicidio: «È ora di dire addio»Trovato dal compagno di cella poche settimane prima della morte del finanziere, il biglietto in cui Epstein diceva di volersi uccidere è stato acquisito agli atti del processo del compagno di cella, e ... corriere.it

È ora di dire addio: una lettera segreta solleva nuovi dubbi sulla morte di Jeffrey EpsteinUn presunto biglietto d'addio scritto a mano da Epstein, rimasto sigillato per anni negli archivi, riaccende i dubbi sulla versione ufficiale. L'articolo È ora di dire addio: una lettera segreta sol ... msn.com

la Repubblica. . Il 30 gennaio 2026 il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato 3 milioni e mezzo di file riguardanti i contatti di Jeffrey Epstein. Di fronte a una mole così grande di informazioni ci siamo chiesti: cosa fare Abbiamo fatto una scelta u facebook

Fosse stato vivo avrebbe(ro) potuto chiedere una consulenza a Jeffrey Epstein x.com