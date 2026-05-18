Durante l’ultima puntata della 51ª stagione di Saturday Night Live, è apparsa un’esibizione inattesa di Paul McCartney. La performance si è svolta negli ultimi minuti dello spettacolo, creando un momento a sorpresa per il pubblico presente in studio e per gli spettatori a casa. La presenza dell’ex Beatles ha chiuso in modo inatteso questa stagione dello show televisivo, lasciando un ricordo particolare tra gli ascoltatori. Non sono stati forniti dettagli sulle canzoni eseguite durante la performance.

Con l’esibizione di Paul McCartney cala il sipario sulla 51esima stagione del Saturday Night Live, regalando ai fan una performance a sorpresa negli ultimi minuti del popolare show. I l Macca è ritornato nel programma comico a distanza di quattordici anni, quando a condurre lo show era Martin Short nel dicembre 2012. Durante i saluti del cast, il bassista è tornato sul palco con la band per un bis, eseguendo Coming Up, brano di apertura del suo McCartney II, album del 1980. L’intervento al Saturday Night Live dell’ex Beatle si era aperto con Days We Left Behind, tratta dal nuovo lavoro in studio The Boys of Dungeon Lane, in uscita il 29 maggio, che riflette sui ricordi d’infanzia trascorsa a Liverpool. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Paul McCartney ha chiuso l’ultima puntata di Saturday Night Live con un’esibizione a sorpresa

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